Расизм? Звезды "Челси" и "Реала" возмутились, что их путают с однофамильцем, обвиняемым в изнасиловании

Расизм? Звезды "Челси" и "Реала" возмутились, что их путают с однофамильцем, обвиняемым в изнасиловании

Эдуар и Ферлан Менди в ярости, что СМИ используют их фото в скандальных новостях о Бенжамене Менди.

Вратарь лондонского "Челси" Эдуар Менди и защитник мадридского "Реала" Ферлан Менди пожаловались на средства массовой информации, путающие их с третьим футболистом-однофамильцем из "Манчестер Сити" Бенжаменом Менди, которому предъявлены обвинения в изнасиловании.

Эдуар Менди выразил недовольство тем, что некоторые СМИ в Англии и Франции часто ошибочно используют его фото в новостях о скандале вокруг Бенжамена Менди. По мнению голкипера "Челси", причиной этому является расизм по отношению к темнокожим.

"Грустно видеть, что в 2021 году темнокожие не имеют во Франции и Англии ни лиц, ни имен. Эти ошибки кажутся комическими, однако все наоборот. Это очень символично. Отличить двух игроков не составляет особого труда. К тому же, клубная форма вам сильно поможет", - написал сенегальский футболист.

instagram.com/edou_mendy

Вскоре защитник "Реала" Ферлан Менди поддержал голкипера "Челси", сделав репост на свою страницу в Twitter.

"Спасибо, Эдуар Менди! Мы в 2021 году. Это займет время, но в конце концов вы будете уважать нас! Нравится это вам или нет", - написал игрок "сливочных".

Merci Edouard Mendy! Nous sommes en 2021!



STOP ✋



Ça prendra du temps mais vous allez finir par nous respecter! Que vous le vouliez ou non! pic.twitter.com/sg52f2MbyB — Ferland Mendy (@ferland_mendy) November 17, 2021

Бенжамена Менди обвиняют в изнасиловании: что известно

27-летний француз обвиняется по шести пунктам в изнасиловании и по одному пункту в сексуальных домогательствах в период с октября 2020го по август 2021 года. "Манчестер Сити" отстранил игрока до завершения расследования.

Сейчас Бенжамен находится под стражей, суд отказался освободить футболиста из тюрьмы под залог.

Таким образом, он останется за решеткой как минимум до 24 января, когда состоится судебное заседание по этому делу.

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