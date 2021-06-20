Расклады на Евро-2020 перед последним туром: что нужно Украине и другим командам для выхода в 1/8 финала

Рассматриваем все возможные варианты в квартетах.
Сегодня, 20 июня, на Евро-2020 стартует третий тур группового этапа, по итогам которого определятся все участники 1/8 финала турнира. ТСН Проспорт, оценивает, что нужно каждой из команд, чтобы пробиться в стадию плей-офф.
Напомним, в 1/8 финала выйдут две сильнейшие сборные каждого квартета и четыре лучших коллектива, которые займут в своих группах третьи места.
Группа A
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ИТАЛИЯ
|2
|2
|0
|0
|6-0
|6
|2
|УЭЛЬС
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|3
|ШВЕЙЦАРИЯ
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|4
|ТУРЦИЯ
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
Оставшиеся матчи: Италия - Уэльс (20 июня), Швейцария - Турция (20 июня).
Италия уже вышла в 1/8 финала.
Уэльсу хватит ничьей в заключительном матче. С высокой долей вероятности команда выйдет в 1/8 финала, даже если проиграет - практика предыдущих крупных турниров показывает, что четырех очков для этого хватит.
Швейцарии нужно не просто побеждать Турцию, но и завершить групповой этап с лучшей разницей забитых и пропущенных мячей, чем у Уэльса. Обычная победа также с высокой долей вероятности позволит команде квалифицироваться дальше.
У Турции шансов пройти дальше почти нет. Команда может рассчитывать максимум на третье место в своей группе. Для того же, чтобы претендовать на 1/8 финала, туркам нужно побеждать швейцарцев как можно с лучшей разницей забитых и пропущенных мячей (минимум 4-5).
Группа B
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|БЕЛЬГИЯ
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|2
|РОССИЯ
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|3
|ФИНЛЯНДИЯ
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|4
|ДАНИЯ
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
Оставшиеся матчи: Россия - Дания (21 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня).
Бельгия уже вышла в 1/8 финала.
России нужно побеждать в заключительном матче, но вполне вероятно, что хватит и ничьей.
У Финляндии ситуация аналогичная той, в которой находятся россияне: победа над бельгийцами - выход в 1/8 финала, ничья - высокая вероятность прохода дальше.
У Дании ситуация посложнее. Команда имеет шанс выйти на второе место, если выиграет у России, Бельгия окажется сильнее Финляндии и при этом разница забитых и пропущенных мячей у нее будет лучше, чем у конкурентов.
Группа C
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|НИДЕРЛАНДЫ
|2
|2
|0
|0
|5-2
|6
|2
|УКРАИНА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|3
|АВСТРИЯ
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|4
|СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
Оставшиеся матчи: Северная Македония - Нидерланды (21 июня), Украина - Австрия (21 июня).
Нидерланды уже вышли в 1/8 финала.
Украине для выхода в 1/8 финала хватит и ничьей.
Австрию устроит победа в заключительной игре и, с высокой долей вероятности, ничья.
Северная Македония уже не сможет покинуть последнее место в группе.
Группа D
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ЧЕХИЯ
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|2
|АНГЛИЯ
|2
|1
|1
|0
|1-0
|4
|3
|ХОРВАТИЯ
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|4
|ШОТЛАНДИЯ
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
Оставшиеся матчи: Хорватия - Шотландия (22 июня), Чехия - Англия (22 июня).
Чехии хватит даже ничьей для выхода в 1/8 финала. Команда уже набрала четыре очка, поэтому даже поражение вряд ли будет критическим для команды.
У Англии положение полностью идентичное, как и у чехов.
Хорватии, чтобы попасть в двойку лучших команд квартета, нужно обыгрывать шотландцев, ждать победы Англии в параллельном матче и иметь лучшую разницу забитых и пропущенных мячей, чем у чехов. Но весьма вероятно, что команде хватит и обычной победы.
У Шотландии положение схожее с хорватами. Команде нужна победа в последнем матче, выигрыш Чехии в параллельной встрече и лучшая разница забитых и пропущенных мячей, чем у англичан. При этом команда наверняка пройдет дальше и в случае обычной победы.
Группа E
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ШВЕЦИЯ
|2
|1
|1
|0
|1-0
|4
|2
|СЛОВАКИЯ
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|3
|ИСПАНИЯ
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|4
|ПОЛЬША
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
Оставшиеся матчи: Словакия - Испания (23 июня), Швеция - Польша (23 июня).
Швеции хватит даже ничьей для выхода в 1/8 финала. Команда уже имеет в активе четыре очка, поэтому даже поражение вряд ли будет критическим для команды.
Словакии для прохода дальше хватит ничьей.
У Испании все просто - нужна только победа.
Польше тоже нужна только победа. Есть вариант, при котором команда даже в случае выигрыша у шведов станет третьей с четырьмя баллами, но, как уже отмечалось, этого должно хватить для продолжения борьбы на турнире.
Группа F
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ФРАНЦИЯ
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|2
|ГЕРМАНИЯ
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|3
|ПОРТУГАЛИЯ
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|4
|ВЕНГРИЯ
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
Оставшиеся матчи: Германия - Венгрия (23 июня), Португалия - Франция (23 июня).
Франции хватит даже ничьей для выхода в 1/8 финала. Команда уже набрала "проходные" четыре очка, поэтому даже не остановит ее поход за трофеем.
Германии необходима победа. Ничья почти тоже наверняка выведет команду дальше.
У Португалии ситуация идентична с немецкой. Победа - гарантированный проход дальше, ничья - вполне вероятное участие в 1/8 финала.
Венгрии нужна исключительно победа. Она не гарантирует команде второе место в группе, но наверняка позволит попасть ей в число лучших коллективов, которые окажутся третьими в своих квартетах.