Расклады на Евро-2020 перед последним туром: что нужно Украине и другим командам для выхода в 1/8 финала

Рассматриваем все возможные варианты в квартетах.

Сегодня, 20 июня, на Евро-2020 стартует третий тур группового этапа, по итогам которого определятся все участники 1/8 финала турнира. ТСН Проспорт, оценивает, что нужно каждой из команд, чтобы пробиться в стадию плей-офф.

Напомним, в 1/8 финала выйдут две сильнейшие сборные каждого квартета и четыре лучших коллектива, которые займут в своих группах третьи места.

Группа A

№ Команда И В Н П М О 1 ИТАЛИЯ 2 2 0 0 6-0 6 2 УЭЛЬС 2 1 1 0 3-1 4 3 ШВЕЙЦАРИЯ 2 0 1 1 1-4 1 4 ТУРЦИЯ 2 0 0 2 0-5 0

Оставшиеся матчи: Италия - Уэльс (20 июня), Швейцария - Турция (20 июня).

Италия уже вышла в 1/8 финала.

Уэльсу хватит ничьей в заключительном матче. С высокой долей вероятности команда выйдет в 1/8 финала, даже если проиграет - практика предыдущих крупных турниров показывает, что четырех очков для этого хватит.

Швейцарии нужно не просто побеждать Турцию, но и завершить групповой этап с лучшей разницей забитых и пропущенных мячей, чем у Уэльса. Обычная победа также с высокой долей вероятности позволит команде квалифицироваться дальше.

У Турции шансов пройти дальше почти нет. Команда может рассчитывать максимум на третье место в своей группе. Для того же, чтобы претендовать на 1/8 финала, туркам нужно побеждать швейцарцев как можно с лучшей разницей забитых и пропущенных мячей (минимум 4-5).

Группа B

№ Команда И В Н П М О 1 БЕЛЬГИЯ 2 2 0 0 5-1 6 2 РОССИЯ 2 1 0 1 1-3 3 3 ФИНЛЯНДИЯ 2 1 0 1 1-1 3 4 ДАНИЯ 2 0 0 2 1-3 0

Оставшиеся матчи: Россия - Дания (21 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня).

Бельгия уже вышла в 1/8 финала.

России нужно побеждать в заключительном матче, но вполне вероятно, что хватит и ничьей.

У Финляндии ситуация аналогичная той, в которой находятся россияне: победа над бельгийцами - выход в 1/8 финала, ничья - высокая вероятность прохода дальше.

У Дании ситуация посложнее. Команда имеет шанс выйти на второе место, если выиграет у России, Бельгия окажется сильнее Финляндии и при этом разница забитых и пропущенных мячей у нее будет лучше, чем у конкурентов.

Группа C

№ Команда И В Н П М О 1 НИДЕРЛАНДЫ 2 2 0 0 5-2 6 2 УКРАИНА 2 1 0 1 4-4 3 3 АВСТРИЯ 2 1 0 1 3-3 3 4 СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ 2 0 0 2 2-5 0

Оставшиеся матчи: Северная Македония - Нидерланды (21 июня), Украина - Австрия (21 июня).

Нидерланды уже вышли в 1/8 финала.

Украине для выхода в 1/8 финала хватит и ничьей.

Австрию устроит победа в заключительной игре и, с высокой долей вероятности, ничья.

Северная Македония уже не сможет покинуть последнее место в группе.

Группа D

№ Команда И В Н П М О 1 ЧЕХИЯ 2 1 1 0 3-1 4 2 АНГЛИЯ 2 1 1 0 1-0 4 3 ХОРВАТИЯ 2 0 1 1 1-2 1 4 ШОТЛАНДИЯ 2 0 1 1 0-2 1

Оставшиеся матчи: Хорватия - Шотландия (22 июня), Чехия - Англия (22 июня).

Чехии хватит даже ничьей для выхода в 1/8 финала. Команда уже набрала четыре очка, поэтому даже поражение вряд ли будет критическим для команды.

У Англии положение полностью идентичное, как и у чехов.

Хорватии, чтобы попасть в двойку лучших команд квартета, нужно обыгрывать шотландцев, ждать победы Англии в параллельном матче и иметь лучшую разницу забитых и пропущенных мячей, чем у чехов. Но весьма вероятно, что команде хватит и обычной победы.

У Шотландии положение схожее с хорватами. Команде нужна победа в последнем матче, выигрыш Чехии в параллельной встрече и лучшая разница забитых и пропущенных мячей, чем у англичан. При этом команда наверняка пройдет дальше и в случае обычной победы.

Группа E

№ Команда И В Н П М О 1 ШВЕЦИЯ 2 1 1 0 1-0 4 2 СЛОВАКИЯ 2 1 0 1 2-2 3 3 ИСПАНИЯ 2 0 2 0 1-1 2 4 ПОЛЬША 2 0 1 1 2-3 1

Оставшиеся матчи: Словакия - Испания (23 июня), Швеция - Польша (23 июня).

Швеции хватит даже ничьей для выхода в 1/8 финала. Команда уже имеет в активе четыре очка, поэтому даже поражение вряд ли будет критическим для команды.

Словакии для прохода дальше хватит ничьей.

У Испании все просто - нужна только победа.

Польше тоже нужна только победа. Есть вариант, при котором команда даже в случае выигрыша у шведов станет третьей с четырьмя баллами, но, как уже отмечалось, этого должно хватить для продолжения борьбы на турнире.

Группа F

№ Команда И В Н П М О 1 ФРАНЦИЯ 2 1 1 0 2-1 4 2 ГЕРМАНИЯ 2 1 0 1 4-3 3 3 ПОРТУГАЛИЯ 2 1 0 1 5-4 3 4 ВЕНГРИЯ 2 0 1 1 1-4 1

Оставшиеся матчи: Германия - Венгрия (23 июня), Португалия - Франция (23 июня).

Франции хватит даже ничьей для выхода в 1/8 финала. Команда уже набрала "проходные" четыре очка, поэтому даже не остановит ее поход за трофеем.

Германии необходима победа. Ничья почти тоже наверняка выведет команду дальше.

У Португалии ситуация идентична с немецкой. Победа - гарантированный проход дальше, ничья - вполне вероятное участие в 1/8 финала.

Венгрии нужна исключительно победа. Она не гарантирует команде второе место в группе, но наверняка позволит попасть ей в число лучших коллективов, которые окажутся третьими в своих квартетах.

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