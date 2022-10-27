Раскрыта "схема" краж, в которой подозревают президента Украинской ассоциации футбола Павелка

Должен был вернуться из командировки из Европы еще вчера, но задерживается. А пока правоохранители провели у него дома обыск, а заместителю - вручили подозрение. Источники ТСН утверждают, что президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко также ожидает подозрение, как только он пересечет границу. Следствие по этому делу длилось более пяти лет и связано с закупкой футбольных полей по завышенным ценам. Подробности - далее в сюжете ТСН.

Спортивный журналист-расследователь Константин Андриюк вспоминает, как увидел переписку чиновников федерации футбола в Интернете. Ее выложили хакеры. Среди фигурантов - первые лица команды Андрея Павелко в тогда еще ФФУ. Журналист долго проверял и сопоставлял события реальной жизни с перепиской функционеров и пришел к выводу - это не фейк.

Особый интерес вызвала переписка Дениса Морозенко. В команде Андрея Павелко он работал специалистом аналитического отдела федерации, а фактически занимался строительством футбольных полей. Суммы впечатляют.

Сумма за 2017-й и 2019-й год, это государственные деньги, это было миллиард 230 миллионов гривен. Общая сумма. И там уже вращались деньги.

А что самое интересное - пропускали эти средства преимущественно через одну и ту же фирму, которая строила футбольные поля как говорят "под ключ".

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Любопытно, что схема появилась и заработала можно сказать на лету. Шестого марта 2015 года председатель бюджетного комитета Верховной Рады Украины Андрей Павелко становится президентом футбольной федерации Украины.

Через месяц в едином государственном реестре появляется фирма "СпортИн". Ее деятельность определена: розничная торговля коврами, покрытием для стен и полов. Директор фирмы - Виталий Мазур. И это именно с ним чиновник федерации обсуждает, как спортивный интерес в финансовый. К примеру, он отправляет в ФФУ расчет стоимости. И получает ответ.

Большее поле - больше денег. Накрыть синтетикой стандартное футбольное поле стоит три миллиона семьсот тысяч гривен. Но ФФУ платит шесть и три миллиона. Остальные делят между собой в соотношении три к одному: ФФУ и "СпортИн". Собственное поступление денег из госбюджета обеспечивал Андрей Павелко - глава бюджетного комитета.

Когда в 2018-м эту сделку узнали журналисты, господина Дениса Морозенко убрали из федерации. Тогда журналистам программы "Гроші" удалось пообщаться с директором фирмы "СпортИн" Виталием Мазуром. Он подтвердил свое знакомство с Морозенко и сотрудничество с ФФУ.

Интересно, что эта схема перестала работать с завершением полномочий Андрея Павелко в должности главы бюджетного комитета. Тогда же сменился и директор компании "СпортИн". Вместо господина Мазура ее номинально возглавил граждане Грузии Алеко Какауридзе. Его фамилия связана со многими фиктивными компаниями в Украине.

За четыре года существования сломанных хакерами переписок футбольные чиновники так ни разу и не опровергли ее подлинность. Трагическая судьба постигла и бывшего подчиненного Павелка. Денис Морозенко скончался в прошлом декабре от осложнений ковида.

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