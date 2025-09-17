Раскрыты детали попытки экс-вратаря "Динамо" и "Шахтера" сбежать за границу – сколько заплатил

Артур Рудько / © ФК Динамо Киев

Стлы известны детали задержания бывшего вратаря киевского "Динамо", донецкого "Шахтера" и ряда других футбольных клубов Артура Рудько при попытке нелегально пересечь государственную границу.

"В Одесской области пограничники остановили авто, в котором ехали четверо нарушителей и 4-летний сын одного из них. Взять с собой малыша было сознательным намерением, чтобы у охранников границы не возникло лишних сомнений. Мама мальчика, как оказалось, дала согласие на такое его рискованное "путешествие".

Переход планировался на приднестровском сегменте украино-молдавской границы. Среди задержанных – жители разных регионов, которые действовали по инструкциям из Telegram-канала. Каждый должен был заплатить по 8 тысяч долларов в криптовалюте, один из "клиентов" даже отдал аванс. Сейчас мальчик с матерью, а в отношении взрослых составили админпротоколы", – сообщается в официальном Telegram-канале Госпогранслужбы (ГПСУ).

По информации Sport Arena, после задержания Рудько был направлен на прохождение базовой военной подготовки в одном из учебных центров Вооруженных сил Украины.

Артур является воспитанником "Динамо", в составе которого выиграл УПЛ (2015/16), два Кубка (2013/14, 2014/15) и три Суперкубка Украины (2016, 2018, 2019). Также он стал чемпионом страны и обладателем национального Кубка с "Шахтером" в сезоне-2023/24.

Также Рудько играл за "Говерлу", "Металлист", кипрский "Пафос" и польский "Лех". В активе голкипера есть выступления за юношеские и молодежные сборные Украины всех возрастов.

Последним клубом голкипера был одесский "Черноморец", который он покинул по окончании прошлого сезона.