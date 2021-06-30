Расплакался и назвал рецепт победы: что сказал Зинченко после матча над Швецией

Расплакался и назвал рецепт победы: что сказал Зинченко после матча над Швецией

Во время комментария своей жене, журналистке Владе Седан, Зинченко не смог сдержать слезы.

Полузащитник сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко в эфире в эфире "Футбол 1" прокомментировал победу над Швецией (2: 1) в 1/8 финала Чемпионата Европы-2020. Что интересно, комментарий он давал своей жене, ведущей телеканалов "Футбол" Владе Седан.

В первую очередь Зинченко поблагодарил болельщиков, которые поддерживали команду.

Влада Седан: Какие эмоции, ведь это историческа победа?

Александр Зинченко: Хотел бы в первую очередь поблагодарить всех болельщиков, которые нас поддерживали и поддерживают по сей день. Я хотел бы поблагодарить всех, кто сумел прийти на стадион и кто не сумел по разным причинам. Эта победа только для них, для всей страны. Это историческое достижение. Я советую всем радоваться, потому что мы живем один раз, и таких моментов может уже и не быть. (дальше на глазах у футболиста появились слезы).

Мне очень сложно было настроиться на эту игру, потому что после первых трех матчей вылилось очень много критики на всю команду, в частности на меня. Я чувствовал, что могу дать больше команде.

Очень рад и горжусь, что мы сумели сегодня доказать всем, всей Европе, всей стране, что можем достигать поставленных целей.

Влада Седан: Какая была установка на игру от Андрея Шевченко? Ты сегодня во второй раз вышел слева за сборную.

Александр Зинченко: В сборной привык играть в середине поля. Но я уже говорил много раз, что готов играть там, где меня видит тренер. Сегодня тренерский штаб выбрал ту тактику, которая сработала. Поэтому мы все сыграли и заслужили эту победу.

Конечно, задача была сыграть компактно, единым блоком, потому что шведы – очень организованная команда. Они любят играть вторым темпом, быстро отбирать мяч и контратаковать те пространства, которые появляются у соперников.

Мы это знали, мы хорошо подготовились к ним, хотя и дали им сделать очень много моментов у своих ворот. Спасибо вратарю Георгию Бущану, что он сегодня выдал великолепную игру снова.

Влада Седан: Победа над Швецией — за счет физических кондиций, футбольных качеств или за счет характера?

Александр Зинченко: Думаю, за счет характера, желания. Все мы прекрасно понимали, сколько критики вылилось на нас в первых трех матчах. Сегодня мы все вместе смотрели друг другу в глаза и выходили на игру как на войну. Потому что понимали, что нужно добыть результат, этот исторический результат. И мы это сделали.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил национальную сборную Украины с победой над Швецией.

Смотрите также: "Шева - гений": реакция соцсетей на исторический выход сборной Украины в четвертьфинал Чемпионата Европы

Фантастический успех: сборная Украины вышла в четвертьфинал Евро-2020 Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку