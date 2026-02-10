Расплакался и носил на руках: невеста Джейка Пола завоевала "золото" Олимпиады-2026

Ютта Лердам / © Associated Press

Реклама

Нидерландская конькобежка Ютта Лердам выборола "золото" Олимпиады-2026 на дистанции 1000 метров.

27-летняя спортсменка показала время 1:12.31 минуты, установив новый олимпийский рекорд.

Ютта Лердам / © Associated Press

Ютта Лердам / © Associated Press

Ютта Лердам / © Associated Press

"Серебро" в этой дисциплине взяла еще одна нидерландка Фемке Коко. "Бронзу" завоевала японка Михо Такаги.

Реклама

Медалистки Олимпиады-2026 в конькобежном спорте на 1000-метровке / © Associated Press

За "золотым" триумфом своей невесты с трибун следил американский блогер-боксер Джейк Пол. После того, как Ютта пересекла финишную прямую, он не сдержал эмоций и расплакался.

Джейк Пол / © Associated Press

Позже Пол выложил у себя в Instagram видео, как носил возлюбленную на руках вместе с ее золотой медалью.

"Словами не могу описать, как я горжусь тобой", – написал Джейк.

Добавим, что Пол известен громкими боями против звезд профессионального бокса. В ноябре 2024 года он одержал победу над легендарным Майком Тайсоном.

Реклама

В декабре 2025 года Джейк вышел в ринг против Энтони Джошуа и был нокаутирован в шестом раунде. Эй Джей сломал блоггеру челюсть в двух местах.

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. После третьего соревновательного дня "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.