Расплата за длинный язык: "Манчестер Юнайтед" планирует разорвать контракт с Роналду и может пойти в суд

Недавно португалец дал скандальное интервью, в котором жестко раскритиковал клуб и главного тренера.

"Манчестер Юнайтед" намерен досрочно расторгнуть контракт со звездным форвардом Криштиану Роналду после резонансного интервью, в котором португалец "разнес" клуб и главного тренера "манкунианцев" Эрика тен Хага.

Как сообщает ESPN, к такому решению в клубе пришли после выхода второй части интервью Роналду журналисту Пирсу Моргану.

После выхода интервью МЮ нанял юристов, которые будут изучать возможность досрочно прекратить сотрудничество с пятикратным обладателем "Золотого мяча".

Во время встречи на этой неделе наставник "красных дьяволов" Эрик тен Хаг сообщил руководству клуба, что не хочет видеть португальского нападающего в команде после его возвращения с чемпионата мира-2022 в Катаре.

Также юристы МЮ исследуют возможность судебного иска против Роналду из-за возможного нарушения условий контракта. Добавим, что действующее соглашение Криштиану с клубом рассчитано до июня 2023 года.

В пятницу, 18 ноября, "Манчестер Юнайтед" выступил с официальным заявлением по поводу скандального интервью Роналду.

"Манчестер Юнайтед сегодня утром принял соответствующие меры в ответ на недавнее интервью Криштиану Роналду СМИ. Мы не будем давать дальнейшие комментарии, пока этот процесс не завершится", – говорится в заявлении клуба.

Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед" летом прошлого года. В этом сезоне на его счету 16 поединков за МЮ во всех турнирах, 3 гола и 2 ассиста.

На перерыв, связанный с проведением ЧМ-2022 "красные дьяволы" ушли на пятом месте в АПЛ. У подопечных тен Хага 26 очков после 14 сыгранных матчей.

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