Расплата за "договорняки": CAS оставил в силе пожизненный "бан" известного украинского тренера

Александр Севидов больше никогда не сможет заниматься футбольной деятельностью.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне оставил в силе дисквалификацию украинского тренера Александра Севидова, ранее пожизненно отстраненного от футбола за договорные матчи.

Об этом сообщается на официальном сайте УАФ.

В апреле 2020 года КДК УАФ запретил Севидову любую футбольную деятельность сроком на 5 лет из-за организации договорных матчей во время работы в ФК "Сумы".

В мае 2021 года Апелляционный комитет УАФ удовлетворил жалобу Комитета по этике и честной игре УАФ и изменил решение КДК, пожизненно отстранив Севидова от любой деятельности, связанной с футболом.

Сам 53-летний специалист отрицал свою вину и отмечал отсутствие у стороны обвинения надлежащей доказательной базы. Он обжаловал свою дисквалификацию в CAS, однако суд в Лозанне оставил без изменений решение Апелляционного комитета УАФ о пожизненном отстранении Севидова от любой деятельности, связанной с футболом (административной, спортивной и т.п.).

На протяжении своей карьеры Севидов тренировал многие украинские клубы, среди которых: "Металлург" Донецк, "Говерла", "Карпаты", "Металлист", "Мариуполь" (ранее – "Ильичевец"), а также молдавский "Зимбру" и болгарская "Верея".

Его последним местом работы был закарпатский "Минай", где он до лета 2021 года занимал должность тренера-консультанта.

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