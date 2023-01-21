Расплата за финансовые махинации: "Ювентус" официально лишили 15 очков в чемпионате Италии

Итальянский "Ювентус" получил наказание по делу о финансовых махинациях. Федеральный апелляционный суд принял решение лишить команду 15 очков в нынешнем сезоне Серии А.

Об этом сообщает Федерация футбола Италии.

Кроме снятия очков с самого клуба, санкции также были применены к бывшим руководителям "бьянконери", причастным к махинациям. Бывший спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи получил отстранение на 2,5 года, экс-президент Андреа Аньелли и экс-гендиректор Маурицио Арривабене – на 2 года, нынешний спортдиректор Федерико Черубини – на год и 4 месяца, а бывший вице-президент Павел Недвед – на 8 месяцев.

В конце ноября прошлого года руководство "Ювентуса" покинуло свои должности в полном составе после обвинений в финансовом мошенничестве. Туринский клуб подозревали в завышении сумм трансферов и махинациях с зарплатами игроков.

После снятия 15 очков "Ювентус" опустился с третьего на 10-е место в Серии А. Теперь у команды Массимилиано Аллегри 22 балла. Туринцы планируют подать апелляцию на это решение.

Напомним, ранее "Ювентус" из-за коррупционного скандала 2006 года уже переводился в низший дивизион – Серию B. Тогда туринский клуб также лишили выигранных в сезонах 2004/05 и 2005/06 "скудетто".

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