Расплата за нацистский жест: российского автогонщика Северюхина лишили итальянской лицензии

Дальнейшее наказание для спортсмена определит спортивный суд.

Автомобильный клуб Италии (ACI) отозвал лицензию 15-летнего российского гонщика Артема Северюхина, продемонстрировавшего нацистское приветствие во время церемонии награждения на этапе юниорского чемпионата Европы по картингу в Португалии.

"Спортивный совет АСИ принял решение о немедленном отзыве спортивной лицензии Северюхина и одновременно передал его в Спортивный суд, чтобы он мог оценить определение дальнейших санкций, входящих в его компетенцию.

Эта мера была неизбежна, поскольку Северюхин продемонстрировал отсутствие уважения не только к универсальным спортивным ценностям, но и к человечности, достоинству и сосуществованию людей", - говорится в заявлении АСI.

Ранее сообщалось, что российский автогонщик уже поплатился за свою выходку. Команда Ward Racing, которую Северюхин представлял на турнире, немедленно разорвала с ним контракт. А Международная автомобильная федерация начала расследование по делу россиянина.

Сам Северюхин попытался оправдаться за свой дурацкий поступок, но получилось у него это откровенно наигранно и жалко. Россиянин просто зачитал заранее написанный ему текст, таким образом пытаясь "отбелиться" от громкого скандала.

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