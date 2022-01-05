Расплата за ошибки молодости: бойца ММА сняли с поединка из-за татуировки с Гитлером

Спортсмена уволили из промоушена за несколько часов до начала боя.

Чешский промоушен смешанных единоборств Oktagon MMA расторг контракт с бойцом Радеком Рушалом перед самым его поединком с Николасом Криваком.

Причиной такого решения стали татуировки на теле чешского спортсмена. Во время церемонии взвешивания организаторы заметили портрет Адольфа Гитлера на внутренней стороне руки бойца, а на груди - череп в фуражке офицера СС.

В интервью порталу Extra чешский боец извинился за татуировки, которые сделал еще в молодости, и пообещал свести их.

"Я вырос в проблемном обществе людей, которые сделали мне эти татуировки. В то время я не знал, что мне делать с жизнью, я был молод, и эти татуировки стали глупым решением. Позже я начал заниматься боевыми искусствами, что привело меня к совсем другой жизни и мировоззрению. Я сожалею о своих татуировках и постепенно их все удалю", - заявил Рушал.

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