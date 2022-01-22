Расплата за победный ассист: фанаты "Эвертона" швырнули бутылкой в предшественника Миколенко (видео)

Люка Динь чуть не пострадал от действий болельщиков своей бывшей команды.

Защитник "Астон Виллы" Люка Динь попал в неприятный эпизод во время матча 23-го тура английской Премьер-лиги против "Эвертона".

28-летний французский футболист, который этой зимой перебрался к бирмингемцам из стана "ирисок", вышел в стартовом составе на поединок против своей бывшей команды.

В компенсированное к первому тайму время Динь отметился голевой передачей. После этого сразу последовала расплата от поклонников "мерсисайдцев" - они с трибун бросили в игрока почти полной бутылкой с водой. К счастью, Люка не пострадал и продолжил встречу.

Bottle from crowd hits Cash & Digne.



Utterly Disgraceful pic.twitter.com/FXOlGYgHi8 — Rodger Armstrong (@rodgerarmstrong) 22 января 2022

Still не привлекает и нуждается в chucking, а лапка не дает ей Cash or Digne. pic.twitter.com/BdEojk1vCR -- Thomas Watson (@Wattoefc) 22 января 2022

Поединок завершился минимальной победой команды Стивена Джеррарда - 1:0. Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко упустил эту встречу. По информации СМИ, причиной тому стала травма спины.

Отметим, что именно Динь до покупки Миколенко был основным на позиции левого защитника в "Эвертоне", но после конфликта с бывшим тренером "ирисок" Рафаэлем Бенитесом француз был продан в "Астон Виллу".

После этого матча "Астон Вилла" набрала 26 очков и теперь занимает 10 место в турнирной таблице АПЛ. "Эвертон" находится на 16-й позиции.

В следующем туре команда Миколенко встретится с "Ньюкаслом". Матч состоится 8 февраля.

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