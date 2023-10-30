Расплата за поцелуй: ФИФА дисквалифицировала экс-президента Федерации футбола Испании Рубиалеса

Международная федерация футбола (ФИФА) на три года отстранила от футбола бывшего главу Федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса за то, что он после победы своей сборной на женском чемпионате мира-2023 поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо.

Как сообщается на официальном сайте ФИФА, 46-летний функционер получил наказание из-за нарушения статьи 13 дисциплинарного протокола — "Оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры".

Рубиалеса уже известили о его отстранении. Теперь у чиновника есть 10 дней, чтобы запросить объяснение, также у него есть право на апелляцию.

В конце августа ФИФА временно отстранила Рубиалеса от любой деятельности, связанной с футболом, на национальном и международном уровнях на 90 дней – до завершения дисциплинарного производства, открытого против него 24 августа.

На фоне громкого скандала Рубиалес в сентябре ушел в отставку с поста руководителя испанской футбольной федерации, который он занимал с мая 2018 года. Также он покинул должность вице-президента исполнительного комитета УЕФА.

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