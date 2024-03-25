Расплата за поддержку Лукашенко: белорусскую теннисистку Соболенко не допустили к Олимпиаде-2024

Также на Играх в Париже не выступит экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко.

Второй ракетке мира белоруске Арине Соболенко запретили сыграть на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Как сообщает Tennis Up to Date, Соболенко оказалась вне списка участниц предстоящей Олимпиады из-за своих связей с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

На пресс-конференциях Арина отказывалась отвечать на вопрос о подписанном ею в 2020 году письме в поддержку Лукашенко, а также никак не комментировала их отношения и не осуждала войну в Украине.

Также на теннисном турнире ОИ-2024 не сыграет экс-первая ракетка мира из Беларуси Виктория Азаренко. Причины ее отсутствия не сообщаются.

Отмечается, что в Париже смогут выступить лишь несколько теннисистов из стран-агрессоров, среди которых россияне Даниил Медведев, Андрей Рублев и Дарья Касаткина. Они будут играть на Олимпиаде под нейтральным флагом.

Напомним, ранее Международная федерация тенниса (ITF) допустила россиян и белорусов к участию в Олимпиаде и Паралимпиаде 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

Разрешение соревноваться на Олимпиаде и Паралимпиаде получат только те теннисисты из стран-агрессоров, которые будут отвечать условиям нейтральности, определенным Международными олимпийским и паралимпийским комитетами.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Паралимпийские игры во французской столице будут продолжаться с 28 августа по 8 сентября 2024 года.

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