Расплата за поддержку московских попов: Ломаченко внесли в реестр предателей Украины

Бывший чемпион мира по трем весовым категориям Василий Ломаченко внесен в список госпредателей, который ведет общественная организация "Рух ЧЕСНО".

Как сообщает сайт chesno.org, основанием для внесения боксера в реестр стала его недавняя скандальная публикация в соцсетях с проповедью митрополита УПЦ Московского патриархата Лонгина.

В ней Лонгин обвиняет Украину в том, что она "начала войну против бога, церкви господней и украинского народа". Это один из ключевых нарративов российской пропаганды относительно ряда обысков СБУ в помещениях московского патриархата.

"Публичность налагает определенные социальные обязательства и на спортсменов, ведь они являются кумирами наших детей, и влияют на мнение молодого поколения. Трудно поверить, что звезды нашего спорта самостоятельно не в состоянии определить, кто с кем воюет уже почти 9 лет, кто начал войну, кто является государством-террористом. Это уже позиция человека. Распространение фейков российской пропаганды наносит вред нашей стране не меньше, чем ракеты и шахеды", – прокомментировала ситуацию лидер "Рух ЧЕСНО" Вита Думанская.

Добавим, что среди спортсменов, ранее внесенных в Реестр госпредателей, также есть бывший капитан сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук. С начала вооруженной агрессии России против Украины он никак не осудил действия оккупантов и продолжил работать в тренерском штабе санкт-петербургского "Зенита".

Напомним, несмотря на шквал возмущения своих подписчиков после первого видео со священником Московского патриархата, Ломаченко на следующий день опубликовал еще одно.

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