Расплата за скандальное интервью: "Челси" не включил 115-миллионную звезду в заявку на игру с "Ливерпулем"

Ранее бельгийский форвард заявил, что хотел бы вернуться в "Интер".
Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку не попал в заявку лондонского клуба на матч 21-го тура английской Премьер-лиги с "Ливерпулем".
Как сообщает Sky Sports, это связано с недавним резонансным интервью 28-летнего бельгийца, в котором он признался, что разочарован своим положением в английском клубе и хотел бы вернуться в миланский "Интер" в будущем.
Главный тренер "аристократов" Томас Тухель остался недоволен высказываниями Лукаку и пообещал разобраться в ситуации. Немецкий специалист планирует провести встречу с форвардом, чтобы все разъяснить.
А пока что Тухель решил не включать бельгийца в заявку команды на матч с "мерсисайдцами".
Прошлым летом Лукаку перебрался из "Интера" в "Челси" за 115 миллионов евро. В текущем сезоне Ромелу провел 13 поединков в футболке "синих" в АПЛ, отличившись 5 голами.
Поединок "Челси" - "Ливерпуль" состоится в воскресенье, 2 января, на "Стэмфорде Бридж" в Лондоне. Начало матча - в 18:30 по киевскому времени.
- Сейчас красные с 41 баллом занимают третье место в АПЛ. Команда Клоппа отстает от лидера чемпионата "Манчестер Сити" уже на 12 пунктов, но сохраняет две игры в запасе.
- "Челси идет вторым и опережает "мерсисайдцев" на один балл. Подопечные Томаса Тухеля провели на один поединок больше "Ливерпуля".
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