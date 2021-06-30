Рассекретил указание Шевченко: герой матча Швеция - Украина высказался о своем решающем голе

Артем Довбик признался, что говорил ему тренер "сине-желтых" перед тем, как выпустить на замену.

Нападающий сборной Украины Артем Довбик прокомментировал победу над Швецией (2:1) в 1/8 финала Чемпионата Европы-2020.

24-летний форвард стал автором решающего мяча в поединке. Он вышел на замену в начале второго экстра-тайма и когда казалось, что дело дойдет до серии пенальти, ударом головой замкнул навес Александра Зинченко.

- Осознаешь, что ты - герой матча?

- Честно, пока нет. Все ходят, только об этом и говорят. Сейчас только начинаю приходить в себя.

- Твой первый гол за сборную - и сразу решающий.

- Наверное, это судьба какая-то. У меня нет слов просто. Такое стечение обстоятельств, что надо было выходить. Тренер сказал, что надо выходить, помогать партнерам по команде, ждать свой момент, шанс. Я его все-таки дождался.

- Что говорил Шевченко перед выходом на замену?

- Шевченко сказал, чтобы я всегда находился в штрафной и ждал свой момент, шанс, пытался цепляться за все мячи, быть на острие, ждать момента.

- Сможешь сегодня заснуть?

- Наверное нет. Теперь еще и на допинг пойду. Ночь, наверное, будет длинная.

- Как вообще осознавать, что Украина в 1/4 финала и ты причастен к этому?

- Это невероятно. Думаю, это победа для всей страны. Для нас в такое трудное время это очень важная победа в плане эмоций. Нас, наверное, сейчас весь мир будет знать. Думаю, это очень важно", - сказал Довбик в эфире "Футбол 1".

Ранее ТСН Проспорт писал, что сказал Андрей Шевченко после фантастической победы над шведами на Евро-2020.

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В четвертьфинале сборная Украины сыграет с Англией.

Поединок Украина - Англия состоится в субботу, 3 июля, на "Стадио Олимпико" в Риме.

Фантастический успех: сборная Украины вышла в четвертьфинал Евро-2020

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