"Рассказала, как сдаваться в плен": олимпийская призерка боится, что ее отца мобилизуют в "ДНР"

Обладательница "бронзы" Токио-2020 Алина Шинкаренко сделала откровенное признание.

Украинская синхронистка Алина Шинкаренко опасается, что российские оккупанты могут заставить ее папу воевать против своей родины.

Об этом она заявила в интервью Tribuna.com.

Бронзовая медалистка Олимпиады-2020 в Токио рассказала, что родилась в Донецке, где сейчас продолжает проживать ее семья. Спортсменка поделилась деталями мобилизации в так называемой ДНР и призналась, что даже отправила отцу инструкцию, как сдаваться в плен, если захватчики заберут его на войну с украинцами.

"Я сейчас очень боюсь за своих родителей. У меня брат с инвалидностью. Мама постоянно с ним и не может работать. Работает только папа. А там людей прямо с улиц забирают. Я боюсь, что у меня отца мобилизуют. Папа каждый день на свой страх и риск рано утром и поздно вечером пытается выйти на работу, чтобы как-то прокормить семью. Я с ними каждый день общаюсь. Папа говорит: "Недавно забрали человека с протезом". Хотели отправить с протезом на войну. Забрали человека с астмой. Им все равно.

Они просто берут и останавливают автобусы на улицах, оттуда забирают мужчин и выводят. Затем одевают в форму и отправляют в Харьков на передовую. Это ужасно. Я каждый день за него боюсь. Не за себя, что мне в дом что-нибудь прилетит. Даже отправила папе инструкцию, как сдаваться, если не дай бог его заберут. Говорю: "Папа - вот инструкция, ты сдавайся и я тебя здесь заберу".

Без него мама с братом останутся без денег. Если бы папа сидел дома и я бы им скинула денег, они им там не нужны. Там нет банковской системы. За 8 лет там не смогли даже сделать банковскую систему, чтобы люди могли расплачиваться карточками в магазине. Там только наличные деньги и рубли", - сказала Шинкаренко.

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