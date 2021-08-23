"Рассматриваем разные варианты": Шевченко пролил свет на свое футбольное будущее

Бывший наставник "сине-желтых" готов возглавить как клуб, так и сборную.

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился своими планами после ухода из национальной команды.

По словам 44-летнего специалиста, он еще не определился с дальнейшим местом работы, но готов тренировать как клуб, так и сборную, если это будет интересный вариант.

"Мне интересен проект. Всегда интересно поработать с командой, у которой есть амбиции. Это может быть или клуб, или сборная. Мы рассматриваем разные варианти. В принципе я понимаю, что сейчас есть время - уделю возможностям поездить по другим клубам, посмотреть, пообщаться с другими тренерами. Я и мой штаб, наверное, повысим внимание в этом направлении", - признался Шевченко в эфире Великого футбола.

Шевченко покинул сборную Украины 1 августа в после окончания срока контракта. Он возглавлял "сине-желтых" с лета 2016 года.

сборную Украины 1 августа в после окончания срока контракта. Он возглавлял "сине-желтых" с лета 2016 года. Под руководством Шевченко национальная команда провела 52 матча, в которых одержала 25 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.

На Евро-2020 сборная Украины дошла до четвертьфинала. Это лучшее достижение страны за всю историю.

Ранее ТСН Проспорт писал, что Шевченко обратился к сборной Украины после назначения ее новым наставником Александра Петракова.

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