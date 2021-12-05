Растерялся даже рефери: в Австралии боксеры одновременно побывали в нокдауне (видео)

Растерялся даже рефери: в Австралии боксеры одновременно побывали в нокдауне (видео)

Бой запомнился очень редким эпизодом.

В австралийском Нортбридже зрители поединка между местными боксерами Джо Маккоем и Фано Кори стали свидетелями незаурядного инцидента.

Во втором раунде соперники одновременно отправили друг друга в нокдаун. В один из моментов боя боксеры пробили навстречу и оба достигли своей цели, в результате чего свалились на канвас.

Такого поворота не ожидал даже судья в ринге. На несколько секунд он растерялся, не понимая, кому из боксеров он должен начать отсчет нокдауна.

Разобравшись, рефери отсчитал нокдаун обоим соперникам. За это время боксеры сумели прийти в себя и продолжили поединок. Видео двойного нокдауна попало в Сеть.

Интересно, что это сражение завершилось вничью. Раздельным решением судьи не смогли определить победителя после того, как Кори до конца поединка еще дважды побывал в нокдауне.

Для Маккоя это было только второй бой на профессиональном ринге. В первом он одержал победу. Для Кори эта ничья стала первой в карьере, в его активе 7 побед и 5 поражений.

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