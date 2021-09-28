"Район мне не нравится": каратистка Терлюга осталась недовольна подаренной за олимпийскую медаль квартирой

Спортсменка сделала откровенное признание.

Серебряная призерка Олимпийских игр в Токио, украинская каратистка Анжелика Терлюга рассказала о квартире, подаренной ей властями Одессы за успешное выступление в столице Японии.

"Меня пригласили на день города. Сотрудники все время что-то прятали от меня, а потом оказалось, что это был сертификат о том, что мне подарили квартиру.

Я сразу зашла в Google-карты, чтобы посмотреть, где находится эта квартира. Смотрю, а там нет ничего, кроме хрущевок, только один новострой есть. Захожу, пробиваю этот дом, потому что он очень мне известен. Это то место, где мы уже 7 месяцев не можем продать квартиру.

У Вовы (муж Анжелики - прим. "ТСН Проспорт") там есть квартира. Когда мы начали наши отношения, я сказала, что та квартира классная, но я там жить не буду, потому что район мне не нравится", - сказала Анжелика.

В рамках олимпийского турнира Терлюга провела шесть поединков. Украинка одержала три победы, два боя свела к ничьей и проиграла лишь в финале.

Анжелика - также трехкратная чемпионка Европы.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Терлюга помпезно отгуляла свадьбу.

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