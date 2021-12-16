Райские пейзажи: лидер "Динамо" показал, как с красавицей-возлюбленной отдыхает на Мальдивах

Райские пейзажи: лидер "Динамо" показал, как с красавицей-возлюбленной отдыхает на Мальдивах

Виктор Цыганков восстанавливает силы к весенней части сезона.

Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков не стал долго ждать после завершения первой части Чемпионата Украины и сразу отправился в зимний отпуск.

24-летний футболист вместе со своей девушкой Романой улетел отдыхать на Мальдивы.

Яркими кадрами пляжного релакса лидер "бело-синих" поделился на своей странице в Instagram.

"Счастлив видеть эту красоту", - подписал футболист серию снимков с живописного курорта.

instagram.com/viktortsygankov

instagram.com/viktortsygankov

instagram.com/viktortsygankov

В комментариях болельщики преимущественно желают Виктору хорошего отдыха, но некоторые никак не могут забыть его промах по пустым воротам в последнем матче Лиги чемпионов с "Бенфикой".

"Хорошо отдохни, чтобы в следующий раз "Бенфике" в пустые смог забить!", - написал один из фолловеров.

В нынешнем сезоне Цыганков провел за "бело-синих" 24 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал две результативные передачи.

"Динамо" отправилось зимовать на втором месте в УПЛ, отстав от "Шахтера" на два балла. В последнем поединке года киевляне сыграли вничью с луганской "Зарей".

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