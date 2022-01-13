Разбил голову: новичок клуба УПЛ со сверхсложной фамилией получил травму на одной из первых тренировок (фото)

Бергквист получил повреждение во время верховой борьбы за мяч.
На днях ряды одесского "Черноморца" пополнил шведский защитник Дуглас Бергквист.
На одной из первых тренировок футболист уже успел травмироваться. 28-летний игрок получил повреждение во время верховой борьбы за мяч. К счастью, врачи были рядом и сразу помогли Дугласу остановить кровотечение.
- По информации Transfermarkt, защитник сменил клуб на правах свободного агента.
- Последним клубом Бергквиста стал шведский "Кальмар", в составе которого защитник провел 39 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассистент.
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