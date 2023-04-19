Разбил одноклубнику губу: "Бавария" оштрафовала звездного футболиста на рекордную сумму

Садио Мане ударил Лероя Сане в лицо после матча с "Манчестер Сити".

Стало известно, на какую сумму "Бавария" оштрафовала сенегальского нападающего Садио Мане, который в раздевалке ударил по лицу другого игрока мюнхенцев Лероя Сане.

Скандальный инцидент произошел после сокрушительного поражения немецкого клуба от "Манчестер Сити" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Коллектив Хосепа Гвардиолы на своем поле разбил "Баварию" со счетом 3:0.

Как сообщает авторитетное издание Bild, руководство "Баварии" оштрафовало Мане на 350 тысяч евро. Это рекордная сумма штрафа в истории мюнхенского клуба.

Ранее один из самых больших штрафов получал легенда "Баварии" Франк Рибери, который в 2012 году заплатил 50 тысяч евро за драку с Арьеном Роббеном.

Помимо денежного наказания, Мане также был исключен из заявки команды на матч Бундеслиги против "Хоффенхайма", который состоялся 15 апреля. Без сенегальца "Бавария" сенсационно потеряла очки, сыграв вничью.

Мане перешел в "Баварию" летом 2022 года из "Ливерпуля". В составе мюнхенского клуба сенегалец сыграл 32 матча, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.

Контракт Садио с немецким клубом рассчитан до конца июня 2025 года.

Напомним, уже сегодня, 19 апреля, "Бавария" примет "Манчестер Сити" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Начало – в 22:00 по киевскому времени. Текстовая онлайн трансляция игры доступна на нашем сайте.

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