Разбили главную сенсацию турнира: "Манчестер Сити" вышел в финал Кубка Англии (видео)

Команда Хосепа Гвардиолы не столкнулась с проблемами в поединке с низшим по классу соперником.

"Манчестер Сити" разбил "Шеффилд Юнайтед" в полуфинале Кубка Англии. Встреча на стадионе "Уэмбли" в Лондоне завершилась со счетом 3:0 .

Путевку в финал турнира "горожанам" принес хет-трик Рияда Мареза. В конце первого тайма алжирец открыл счет, реализовав пенальти.

А после перерыва Марез отличился еще дважды – на 61-й и 66-й минутах, доведя дело до разгрома. Клуб из Чемпионшипа (второй по рангу дивизион Англии – прим.) ничем ответить не сумел.

Обзор матча

Таким образом, "Манчестер Сити" стал первым финалистом текущего розыгрыша Кубка Англии. В решающем матче турнира команда Хосепа Гвардиолы сыграет с победителем полуфинала "Брайтон" – "Манчестер Юнайтед", который состоится в воскресенье, 23 апреля.

Финал Кубка Англии запланирован на 3 июня на "Уэмбли" в Лондоне.

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