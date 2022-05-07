Разделили пьедестал почета: две украинские легкоатлетки завоевали медали на турнире в Кении

Разделили пьедестал почета: две украинские легкоатлетки завоевали медали на турнире в Кении

Украинские прыгуньи в высоту Оксана Окунева и Екатерина Табашник завоевали награды на турнире серии Золотого тура в Найроби.

Украинские спортсмены не устают покорять престижные международные соревнования. Кроме тяжелоатлета Максима Домбровского, который завоевал два "золота" на юниорском чемпионате мира, 7 мая Украина отличилась еще и в женских прыжках в высоту.

Оксана Окунева и Екатерина Табашник стали призерками турнира серии Золотого континентального тура в столице Кении Найроби. Окунева стала обладательницей "серебра", а Табашник выиграла "бронзу".

Отметим, что Окунева с третьей попытки покорила высоту 1,91 метра. Аналогичную высоту удалось взять и победительнице соревнований британке Лауре Зиалор, однако для этого ей понадобилась только одна попытка.

Табашник в борьбе за "бронзу" обошла представительницу Ямайки Кимберли Уильямсон. Екатерина покорила высоту 1,88 метра, установив личный рекорд сезона.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что сборная Украины установила исторический рекорд по количеству золотых медалей на Дефлимпиаде.

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