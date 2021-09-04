Раздор между кумовьями? Шевченко рассказал о своих отношениях с главой УАФ Павелко

Раздор между кумовьями? Шевченко рассказал о своих отношениях с главой УАФ Павелко

Экс-наставник "сине-желтых" заявил, что в настоящее время не контактирует с президентом Ассоциации футбола.

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который заявил, что не собирался покидать национальную команду, прокомментировал свои отношения с президентом УАФ Андреем Павелко.

- Был ли конфликт между вами и Андреем Павелко, о котором мы не знаем?

- Я констатирую факт, потому что я нахожусь здесь две недели. Я очень много слышу разговоров. Думаю, что и болельщики, и журналисты должны знать о тех процессах, которые проходили.

Я поздравлял дочку Андрея Васильевича с днем ​​рождения, мы общались по телефону. Сейчас у нас контактов нет - ни звонков, ни смс. Смс было - это пожелание в дальнейшей карьере.

- У вас есть понимание, почему Павелко так поступил с контрактом?

- Трудно сказать об этом.

- Уровень ваших отношений не позволяет поставить вопрос напрямую?

- Знаете, думаю, будет неправильно обсуждать это в наших личных отношениях. Есть определенные контрактные вещи, которые должны быть выполнены. То, что было записано в контракте, - это самая важная вещь.

- Какой бы вопрос вы бы задали Андрею Павелко, а мы ему передали?

- Почему не был контракт пролонгирован? Он был обсужден, нужно было только продлить. От УАФ не поступило никаких действий.

- Ассоциация давала оценку вашему тренерскому штабу?

- Не знаю. Это, наверное, должны быть какие-то пресс-конференции, интервью, в которых бы говорилось о том, довольны ли они были или нет.

Отметим, что Шевченко является кумом Павелко. Обладатель "Золотого мяча" крестил дочь главы УАФ Анастасию.

Шевченко покинул сборную Украины 1 августа в после окончания срока контракта. Он возглавлял "сине-желтых" с лета 2016 года.

Под руководством Шевченко национальная команда провела 52 матча, в которых одержала 25 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.

На Евро-2020 сборная Украины дошла до четвертьфинала. Это лучшее достижение страны за всю историю.

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Напомним, после ухода Шевченко исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины был назначен Александр Петраков. В дебютной игре под его руководством "сине-желтые" не смогли обыграть Казахстан (2:2). 4 сентября Украина в Киеве проведет следующий матч отбора на ЧМ-2022 против Франции.

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