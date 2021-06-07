Раздутый Россией скандал вокруг формы сборной Украины на Евро-2020: как УЕФА и США "поставили на место" Москву

Апелляции к УЕФА из-за карты Украины с Крымом абсолютно бесполезными, отметил глава УАФ Андрей Павелко.

6 июня национальная сборная Украины по футболу представила игровую форму к Чемпионату Европы-2020. Вроде ничего особенного — обычный организационный момент накануне турнира. Однако новая форма вызвала значительный резонанс в Сети и возмущение в страны-агрессора. Все потому, что на футболках игроков изображена карта Украины, включая Крым, и надписи "Слава Украине" и "Героям слава".

Как одежда украинских футболистов привлек к себе внимание Европы, читайте в материале ТСН.ua.

"Вой на болотах": реакция России

Украинский Крым на футболках украинских футболистов возмутил россиян, несмотря на то, что полуостров является международно признанной частью нашего государства, а РФ незаконно оккупировала его в 2014 году.

Так, пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова обвинила Киев, что "украинская футбольная команда на своей форме присоединила территорию Украины к Крыму".

"Что касается пресловутых националистических кричалок, которые так же будут радовать зрителей ЧЕ по футболу, как и часть экипировки украинских спортсменов, то это очередная попытка государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг, который у многих в Украине и за ее пределами ассоциируется с Украинской повстанческой армией и Степаном Бандерой", — написала она.

Депутат Госдумы России Дмитрий Свищев призвал запретить новую форму украинской сборной из изображенную на ней карту страны с Крымом.

"Я надеюсь, что эту форму запретят. Это выражение какой-либо политической позиции, которая отличается с позицией нашей страны. Конфликт заложен, используя форму. Более того, наши команды могут встретиться", — цитирует Свищева "Чемпионат".

Также Свищев предложил России выступить в форме с картой Российской империи. Кроме того, он пригрозил Украине потерей Львова и Закарпатья.

"Как бы УЕФА не открыл ящик Пандоры: Венгрия может прийти с претензией на Западную Украину, Польша — на Львов", — отметил Свищев.

Бывший чемпион мира по боксу россиянин Николай Валуев назвал новую форму сборной Украины попыткой политизировать спорт, заявив, что Крым — территория Российской Федерации.

"Это попытка политизировать спорт, это некрасиво. Можно предположить, что в Крыму проживают граждане с российским паспортом, которые будут поддерживать сборную Украины. Здесь есть определенная хитрость. Надо понимать, что они имели в виду, как это толковать. Событие же может иметь двойное дно. Политика — такая вещь, в которой есть и двойные, и тройные стандарты. Мечтать можно сколько угодно, но Крым — территория Российской Федерации. Это не обсуждается", — цитирует Валуева "Чемпионат".

Удивила адекватная позиция в России

Хотя среди россиян звучали и адекватные мысли. Так, известный российский журналист, комментатор и блогер Василий Уткин рассказал о своем отношении к форме сборной Украины. Комментатор озвучил удивление, почему вдруг из-за этого инцидента должен возникнуть международный скандал.

"Посмотрите, какие страны официально признали Крым российским. Там нет ни одной страны-участницы чемпионата Европы. Например, собственный взгляд на государственные границы ни УЕФА, ни ФИФА никогда не имели. И это принцип (в нем как раз частично и состоит так называемый "спорт вне политики"): эти организации зеркалят точку зрения на это ООН. ООН признает Украину в тех пределах, которые сейчас нанесены на форму сборной этой страны. Так что я совершенно не вижу здесь оснований для международной возмущения. Поправьте меня, если я ошибаюсь", — отметил Уткин.

Россия откажется от участия на Евро?

Как сообщает sport.ua, сборная России может отказаться от участия в Евро-2020. И причиной этого может стать именно украинская форма.

"По информации источника, близкого к РФС, в России всерьез рассматривается вариант решения, что их сборная по футболу откажется от участия в Евро-2020, демонстрируя тем самым протест против того, что УЕФА утвердил новую форму сборной Украины", — говорится в сообщении.

Украинская форма — с украинским Крымом

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал, когда возникла идея разместить на футболки наших сборников карту с Крымом.

"Многие, кто из вас спрашивал, как возникла идея такого дизайна формы. Расскажу. Это произошло на историческом матче Украина — Португалия, где наша сборная завоевала победу над действующим чемпионом Европы, которая обеспечила нам прямую путевку на Евро-2020. Команда Андрея Шевченко будет выступать на Евро-2020 с оберегом-картой Украины, на которой конечно же есть Крым, Донецк, Луганск и все другие наши города и села", — рассказал Павелко.

По его словам, апелляции к УЕФА напрасны, ведь Украина согласовала этот вопрос с соответствующими службами УЕФА задолго до презентации.

"Форма была согласована задолго до презентации, поэтому разговоры о возможном запрете со стороны УЕФА на ее использование абсолютно беспочвенны", — заверил Павелко.

Известный украинский тренер Мирон Маркевич дал достойный отпор российским "экспертам", посоветовав заняться допинговым скандалом и назвал их требования наглыми.

"Прежде всего, хотелось бы посоветовать этим "экспертам" лучше заняться допинговым скандалом, из-за которых сборным России запрещено выступать на крупнейших международных соревнованиях под своим флагом и без гимна.

А их наглые требования по поводу контуров границ Украины на нашей игровой форме вообще не выдерживают критики. Ведь это же россияне оккупировали нашу территорию, а теперь еще смеют что-то комментировать и рекомендовать. ...силуэт Украины будет придавать сил нашим игрокам, ведь они будут биться за всю Украину от Симферополя и Севастополя — до Киева, от Донецка и Луганска — до Ужгорода", — цитирует Маркевича Meta-ratings.

Украинские болельщики в Сети также поддержали инициативу и осудили агрессию россяин.

Однако изредка раздавались и критические заявления. Например, экс-футболист киевского "Динамо" Виктор Леоненко заявил, что "новая форма — это очередная глупость политиков".

"Это все устроили уродливые политики, в которых один или два процента в народе. Я бы их сильно бил палками", — считает Леоненко.

Реакция УЕФА и поддержка США

Между тем в УЕФА подтвердили слова главы УАФ Андрея Павелко. Никаких претензий к Украине по форме быть не может.

"Футболка сборной Украины (и всех других команд) на Евро-2020 утверждена УЕФА соответствии с примененными правилами относительно экипировки", — приводит слова пресс-службы УЕФА Спорт-Экспресс.

Пресс-служба посольства Соединенных Штатов Америки отреагировала на презентацию новой формы сборной Украины по футболу.

"Нам нравится новая форма. Слава Украине", — сказано в сообщении.

Скандал с лозунгом "Слава Украине" на Чемпионате мира-2018

Впервые на форме национальной команды лозунг "Слава Украине" появилось в 2018 году. Тогда россияне уже апеллировали к УЕФА, однако Украинская ассоциация футбола заблаговременно согласовал этот вопрос с Союзом футбольных европейских ассоциаций.

Однако во время Чемпионата мира, финальная часть которого проводилась в России и на которую Украина так и не попала, из-за "Слава Украине" возник скандал.

Игрок сборной Хорватии и экс-"динамовец" Домагой Вида вместе со своей бывшим одноклубником Огненом Вукоевичем после победы над Россией записали видеообращение в раздевалке хорватской сборной. На нем Вида восклицает "Слава Украине", а Вукоевич добавляет: "Эта победа за "Динамо" и за Украину".

Видео вызвало шквал критики в России, призвавшей ФИФА наказать хорватов. Зато в Украине заявили о поддержке своих бывших легионеров. Президент ФФУ (теперь УАФ) Андрей Павелко пообещал возместить, как юридически так и материально, Вукоевичу и Виде все убытки, которые могли быть нанесены ФИФА и хорватской федерацией.

Домагой Вида получил предупреждение от дисциплинарного комитета ФИФА. Огнен Вукоевич получил более серьезное наказание. Хорватский футбольный союз исключил его из состава официальной делегации на ЧМ-2018 и тренерского штаба.

"Слава Украине": история лозунга

Несмотря на попытки россиян убедить международное сообщество в том, что лозунг "Слава Украине" — "Героям слава" связан с нацизмом, историческая правда совсем другая. Это приветствие появилось в Западной Украине еще в начале ХХ века. Стало популярным во время национально-освободительной борьбы 1917-1922 годов. Например, в приказе генерала армии УНР Михаила Емельяновича-Павленко говорится: "Всем частям армии похвалы за службу отвечать: "Слава Украине".

Лозунг "Слава Украине" употребляли и герои "Холодного Яра". После потери государственности оно распространилось среди украинских подпольных организаций, на территории, которые попали под власть Польши, а впоследствии — в ОУН-УПА.

Со времен борьбы за независимость Украины 1989-1991 годов и до сих пор лозунг вновь стал популярным. В 2018 году Верховная Рада ввела приветствие "Слава Украине! — Героям слава!" в ВСУ и Национальной полиции.

Новости мира: УЕФА, в ответ на громкое возмущение Москвы, одобрила форму сборной Украины Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

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