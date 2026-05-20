- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 82
- Время на прочтение
- 1 мин
Разгром в финале: определился победитель Лиги Европы
"Астон Вилла" разбила "Фрайбург" и стала победителем второго по престижности еврокубка.
Английская "Астон Вилла" стал победителем Лиги Европы сезона-2025/26.
В финальном матче турнира, который состоялся 20 мая на стадионе "Бешикташ Парк" в турецком Стамбуле, бирмингемцы разгромили немецкий "Фрайбург" со счетом 3:0.
"Астон Вилла" дважды поразила ворота соперника в конце первого тайма — отличились Юри Тилеманс и Эмилиано Буэндия.
Во втором тайме подопечные Унаи Эмери довели дело до разгрома — на 58-й минуте точный удар нанес Морган Роджерс.
Обзор матча "Фрайбург" — "Астон Вилла"
Будет добавлен в скором времени.
Для "Астон Виллы" это первый евротрофей за 44 года. До этого последний раз бирмингемский клуб выигрывал Кубок европейских чемпионов и Суперкубок УЕФА в 1982 году.
Сам Эмери в пятый раз выиграл Лигу Европы. Испанский специалист трижды завоевывал этот трофей с "Севильей" (2013/14, 2014/15, 2015/16) и один раз побеждал с "Вильярреалом" (2020/21). Также он в сезоне-2018/19 добирался до финала Лиги Европы с "Арсеналом", но тогда проиграл "Челси" (1:4).
Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги Европы стал "Тоттенхэм", который в английском финале одолел "Манчестер Юнайтед" (1:0).