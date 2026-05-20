Разгром в финале: определился победитель Лиги Европы

"Астон Вилла" / © Associated Press

Английская "Астон Вилла" стал победителем Лиги Европы сезона-2025/26.

В финальном матче турнира, который состоялся 20 мая на стадионе "Бешикташ Парк" в турецком Стамбуле, бирмингемцы разгромили немецкий "Фрайбург" со счетом 3:0 .

"Астон Вилла" дважды поразила ворота соперника в конце первого тайма — отличились Юри Тилеманс и Эмилиано Буэндия.

Во втором тайме подопечные Унаи Эмери довели дело до разгрома — на 58-й минуте точный удар нанес Морган Роджерс.

Для "Астон Виллы" это первый евротрофей за 44 года. До этого последний раз бирмингемский клуб выигрывал Кубок европейских чемпионов и Суперкубок УЕФА в 1982 году.

Сам Эмери в пятый раз выиграл Лигу Европы. Испанский специалист трижды завоевывал этот трофей с "Севильей" (2013/14, 2014/15, 2015/16) и один раз побеждал с "Вильярреалом" (2020/21). Также он в сезоне-2018/19 добирался до финала Лиги Европы с "Арсеналом", но тогда проиграл "Челси" (1:4).

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги Европы стал "Тоттенхэм", который в английском финале одолел "Манчестер Юнайтед" (1:0).

