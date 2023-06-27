Разгромила соперницу в финале: Харлан выиграла "золото" Европейских игр-2023 в фехтовании

Ольга принесла Украине уже 17-ю золотую медаль на текущих Евроиграх.

Украинская саблистка Ольга Харлан завоевала "золото" на Европейских играх-2023, которые проходят в польском Кракове.

32-летняя украинка стала чемпионкой соревнований, выиграв все свои поединки в индивидуальном первенстве.

На пути в финал Харлан победила Нисанур Эрбиль из Турции (15:10), Иоанну Илиеву из Болгарии (15:13) и двух итальянок Росселлу Грегорио (15:13) и Элоизу Пассаро (15:12).

В финале наша соотечественница не оставила никаких шансов Илинке Пантис из Румынии – 15:3.

Это третья медаль Украины в фехтовании на Европейских играх-2023. Ранее "золото" в личных соревнованиях шпажисток завоевала Джоан-Фейби Бежура, а Владимир Станкевич выиграл "бронзу" в одиночном разряде шпажистов.

На Европейских играх-2023 сборная Украины уже имеет 33 награды: 17 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых. Наша команда занимает третье место в медальном зачете после Италии и Испании.

Европейские игры-2023 продлятся до 2 июля. Эти соревнования также являются частью отбора на Олимпийские игры-2024.

Напомним, спортсменов из России и Беларуси не допустили к Европейским играм-2023 из-за войны в Украине.

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