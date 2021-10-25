Разгромили россиян: дефлимпийская сборная Украины выиграла ЧЕ по баскетболу

Наша команда в финальном матче турнира победила сборную России со счетом 60:44.

Дефлимпийская мужская сборная Украины по баскетболу одержала победу в финале чемпионата Европы, который состоялся в итальянской Пескаре.

Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины.

Наша команда в финальном матче турнира победила сборную России со счетом 60:44. В украинской сборной 11 из 12 баскетболистов представляют Днепропетровскую область, еще один – Донецкую.

В аналогичном женском соревновании сборная Украины заняла пятое место среди семи команд-участниц.

Обе команды прошли отбор на летние Дефлимпийские игры, которые с 1 по 15 мая 2022 года будут проходить в Бразилии.

Ранее сообщалось, что в Украине стартует строительство спортарен для получения права на проведение Евробаскета-2025.

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