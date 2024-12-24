"Разгромлю его": Дюбуа пообещал нокаутировать Усика в реванше

Даниэль хочет биться с украинцем у себя на родине.

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа в очередной раз выразил желание провести реванш с обладателем титулов WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком.

Британец заявил, что хочет провести объединительный поединок с украинцем на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, и пообещал отправить Усика в нокаут.

"Настало мое время. Я сейчас хочу биться против Усика. На "Уэмбли". Привезите его на "Уэмбли". Я нокаутирую Усика. Разгромлю его", – сказал Дюбуа в интервью Boxing News+.

После победы украинца над Тайсоном Фьюри в реванше Дюбуа поднялся на ринг и вызвал Усика на поединок. Александр принял вызов и попросил организовать ему бой с Даниэлем.

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх, который организовал оба поединка Усика против Фьюри, уже согласился устроить бой Александра с Дюбуа, но назвал условие. Сначала Даниэль должен защитить пояс IBF в поединке с новозеландцем Джозефом Паркером, который запланирован на 22 февраля 2025 года в Эр-Рияде.

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Отметим, в ночь на 27 августа 2023 года Усик в польском Вроцлаве нокаутировал Дюбуа в девятом раунде и защитил титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF.

В потенциальном реванше между Александром и Даниэлем на кону может стоять звание абсолютного чемпиона мира. Ранее Александру пришлось отказаться от титула IBF, а следовательно потерять звание "абсолюта". Теперь поясом IBF владеет Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав другого британца Энтони Джошуа.

В послужном списке 37-летнего Усика 23 победы (14 – нокаутом) в 23 поединках. Семь из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В активе 27-летнего Дюбуа 22 победы (21 – нокаутом) в 24 поединках. Британец по прозвищу "Динамит" имеет в своем пассиве два поражения – от Джо Джойса в 2020 году и собственно от Усика в 2023-м.

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