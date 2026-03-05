ТСН в социальных сетях

Проспорт
42
1 мин

Разгромная победа: определился еще один полуфиналист Кубка Украины по футболу

"Металлист 1925" завоевал путевку в полуфинал турнира в борьбе с второлиговым "Локомотивом".

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Металлист 1925" — "Локомотив"

"Металлист 1925" — "Локомотив" / facebook.com/metalist1925kh

Харьковский "Металлист 1925" вышел в полуфинал Кубка Украины по футболу сезона-2025/26.

В матче 1/4 финала представитель украинской Премьер-лиги (УПЛ) обыграл киевский "Локомотив", который выступает во Второй лиге. Поединок завершился разгромной победой харьковчан со счетом 3:0.

На 15-й минуте "Металлист 1925" открыл счет во встрече — гол забил Батон Забергджа.

Во втором тайме подопечные Младена Бартуловича закрепили свое преимущество — на 68-й минуте эффектным ударом из-за пределов штрафной площадки отличился Питер Итодо.

Точку в этом поединке на 90+2-й минуте поставил Иван Литвиненко, отправив третий мяч в ворота столичного клуба.

"Металлист 1925" — третий полуфиналист Кубка Украины-2025/26. Ранее в полуфинал вышли киевское "Динамо" и черновицкая "Буковина".

Последний полуфиналист турнира определится в матче "Чернигов" (Чернигов) — "Феникс-Мариуполь" (Мариуполь), который состоится во вторник, 17 марта.

Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стал "Шахтер", который в финале в серии пенальти одолел "Динамо".

Защитить трофей "горняки" уже не смогут, ведь в 1/8 финала проиграли "Динамо".

42
