Разгромная победа: определился еще один полуфиналист Кубка Украины по футболу
"Металлист 1925" завоевал путевку в полуфинал турнира в борьбе с второлиговым "Локомотивом".
Харьковский "Металлист 1925" вышел в полуфинал Кубка Украины по футболу сезона-2025/26.
В матче 1/4 финала представитель украинской Премьер-лиги (УПЛ) обыграл киевский "Локомотив", который выступает во Второй лиге. Поединок завершился разгромной победой харьковчан со счетом 3:0.
На 15-й минуте "Металлист 1925" открыл счет во встрече — гол забил Батон Забергджа.
Во втором тайме подопечные Младена Бартуловича закрепили свое преимущество — на 68-й минуте эффектным ударом из-за пределов штрафной площадки отличился Питер Итодо.
Точку в этом поединке на 90+2-й минуте поставил Иван Литвиненко, отправив третий мяч в ворота столичного клуба.
"Металлист 1925" — третий полуфиналист Кубка Украины-2025/26. Ранее в полуфинал вышли киевское "Динамо" и черновицкая "Буковина".
Последний полуфиналист турнира определится в матче "Чернигов" (Чернигов) — "Феникс-Мариуполь" (Мариуполь), который состоится во вторник, 17 марта.
Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стал "Шахтер", который в финале в серии пенальти одолел "Динамо".
Защитить трофей "горняки" уже не смогут, ведь в 1/8 финала проиграли "Динамо".