Разгромная победа: Забарный помог "Борнмуту" выиграть четвертый подряд матч в АПЛ (видео)

"Вишни" с украинцем в составе уничтожили "Фулхэм".

"Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного на своем поле разбил "Фулхэм" в матче 19-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Виталити" завершился со счетом 3:0 .

Подопечные Андони Ираолы вышли вперед в конце первого тайма – на 44-й минуте отличился Джастин Клюйверт.

Во втором тайме "вишни" развили свое преимущество. На 62-й минуте Доминик Соланке удвоил счет, реализовав пенальти.

В компенсированное время хозяева довели дело до разгрома. На 90+3-й минуте точку в матче поставил Луис Синистерра.

Отметим, что Забарный вышел в стартовом составе "Борнмута" и провел на поле весь поединок.

Обзор матча "Борнмут" – "Фулхэм"

Будет добавлен в скором времени.

Это четвертая подряд победа "Борнмута" в АПЛ. Команда Забарного с 25 очками поднялась на десятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, сдвинув "Челси" Михаила Мудрика (22 балла) на 11-ю позицию. "Фулхэм" (21 пункт) находится на 13-й строчке.

В следующем туре "вишни" 31 января на выезде сыграют против "Тоттенхэма", а "дачники" в тот же день примут "Арсенал" Александра Зинченко.

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