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Разгромно проигрывал "Шахтеру" в ЛЧ: сборная Бельгии официально получила нового главного тренера

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Разгромно проигрывал "Шахтеру" в ЛЧ: сборная Бельгии официально получила нового главного тренера

Доменико Тедеско / Фото: Associated Press

Доменико Тедеско возглавил "красных дьяволов".

Федерация футбола Бельгии объявила о назначении Доменико Тедеско на должность главного тренера национальной сборной.

37-летний немецкий специалист подписал контракт до завершения Евро-2024.

Во главе "красных дьяволов" Тедеско заменил Роберто Мартинеса, который был уволен после вылета команды из чемпионата мира-2022. На Мундиале в Катаре бельгийцы сенсационно не смогли пробиться в плей-офф.

Для Тедеско это будет первая работа на уровне сборных. Ранее он работал только в клубном футболе – возглавлял немецкие "Шальке" и "РБ Лейпциг", а также с 2019-го по 2021 год был главным тренером московского "Спартака".

Последним место работы Тедеско был "РБ Лейпциг", откуда его в сентябре прошлого года уволили после разгромного поражения донецкому "Шахтеру" (1:4) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

В отборе к Евро-2024 сборная Бельгии сыграет в группе F с Австрией, Швецией, Азербайджаном и Эстонией. Первый матч квалификации бельгийцы проведут 24 марта против шведов.

Напомним, экс-наставник бельгийской сборной Роберто Мартинес возглавил сборную Португалии.

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Дата публикации
Просмотры
633
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