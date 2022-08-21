Разгромное фиаско: "Челси" сенсационно потерпел первое поражение в новом сезоне АПЛ

Встреча завершилась неожиданным поражением "синих", пропустивших три "сухих" мяча - 3:0 .

Еще до перерыва Бренден Ааронсон и Родриго поставили команду Томаса Тухеля в затруднительное положение, а во втором тайме Джек Гаррисон окончательно похоронил надежды лондонцев взять очки в этом поединке.

Ко всем бедам "синих" добавилось еще и удаление. На 84-й минуте вторую желтую карточку получил Калиду Кулибали.

Для "Челси" это первое поражение в сезоне АПЛ-2022/23, а для "Лидса" - уже вторая победа.

После трех туров лондонцы с 4 очками занимают 12-ю строчку в чемпионате. В свою очередь, "Лидс" с 7 баллами вышел на третье место.

В следующем туре "Челси" будет принимать "Лестер", а "Лидс" на выезде сыграет против "Брайтона". Оба поединка пройдут 27 августа.

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