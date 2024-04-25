Разгромный реванш: определился второй финалист Кубка Италии по футболу (видео)

"Аталанта" разбила "Фиорентину" в ответном матче полуфинала Кубка Италии. Встреча в Бергамо завершилась со счетом 4:1 .

Первый поединок между этими командами завершился домашней победой "фиалок" со счетом 1:0. Поэтому на ответную игру перед "Богиней" стояла задача нивелировать минимальное поражение, с которой она успешно справилась.

Уже на 8-й минуте Тен Копмайнерс вывел хозяев вперед и, таким образом, сравнял счет в двухматчевой дуэли.

Вскоре "Аталанта" могла забивать снова, но гол Джанлуки Скамакки на 13-й минуте был отменен после просмотра видеоповтора (VAR) из-за нарушения правил.

В начале второго тайма "Фиорентина" остались вдесятером – прямую красную карточку на 53-й минуте получил Никола Миленкович.

Несмотря на численное меньшинство, гости сумели отыграться – на 68-й минуте отличился Лукас Мартинес Куарта.

Однако "бергамаски" на 75-й минуте ответили голом Скамакки, а затем еще дважды поразили ворота "фиалок" в компенсированное время – точные удары в активе Адемолы Лукмана и Марио Пашалича.

Обзор матча "Аталанта" – "Фиорентина"

Так что "Аталанта" одержала победу 4:2 по итогам двух матчей и вышла в финал Кубка Италии, где сыграет с "Ювентусом", который в полуфинале прошел "Лацио" (2:0, 1:2).

Финальный матч Кубка Италии запланирован на 15 мая.

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