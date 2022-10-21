"Размажу его": Фьюри свысока высказался об Усике накануне боя с его жертвой

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри считает, что сможет без проблем победить украинца Александра Усика в бою за абсолютного чемпиона мира.

Об этом он сказал в комментарии Sky Sports.

"Я не очень высоко оцениваю Усика. Люди продолжают говорить мне о нем, но почему Усик ничего не смог сделать с Чисорой? Я его размажу. Как он сможет что-то противопоставить мне? Никак", – заявил Тайсон.

Также "Цыганский король" высказался о своем будущем сопернике — Дереке Чисоре.

"Не стоит недооценивать Чисору. Он способен нокаутировать любого боксера. И он хорошо себя показал в бою против Усика. Кто вообще такой этот Усик? Никто его не знал до того, как он избил бодибилдера. Я оцениваю Чисору так же высоко, как и Усика. Нужно быть идиотом, чтобы недооценивать Дерека", – сказал Фьюри.

Ранее обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик заявил, что хочет провести бой с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира. В то же время Александр заявил, что в 2022 году уже не планирует выходить на ринг.

В этой связи Фьюри предложил Джошуа подраться в декабре этого года. Команды "Цыганского короля" и Эй Джея вели переговоры об организации поединка, но так и не договорились. Тайсон быстро подыскал себе нового соперника, позвав на бой опытного немца Мануэля Чарра, тот принял вызов британца. Однако, судя по всему, этот поединок тоже сорвался.

Впоследствии стало известно, что "Цыганский король" проведет третий поединок с Дереком Чисорой. Британцы встретятся в ринге 3 декабря в Лондоне на арене футбольного клуба "Тоттенхэм".

Фьюри в ночь на 24 апреля 2022 года нокаутировал своего соотечественника Диллиана Вайта и сохранил титул WBC, после чего объявил о завершении карьеры. На счету 34-летнего Фьюри 32 победы (23 – нокаутом) и одна ничья.

своего соотечественника Диллиана Вайта и сохранил титул WBC, после чего объявил о завершении карьеры. На счету 34-летнего Фьюри 32 победы (23 – нокаутом) и одна ничья. В послужном списке 38-летнего Чисоры 33 победы (23 – нокаутом) и 12 поражений. В последнем бою он в ночь на 10 июля 2022 года победил болгарина Кубрата Пулева, после чего объявил о завершении боксерской карьеры .

болгарина Кубрата Пулева, после чего . В активе 35-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.