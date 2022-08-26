"Размажу его за четыре раунда": Фьюри дал дерзкий прогноз на потенциальный бой с Усиком

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри пренебрежительно высказался о чемпионе мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александре Усике.

Британский боксер заявил, что с легкостью нокаутирует Усика, причем сделает это всего за четыре раунда.

"Когда Александр Усик был еще боксером-любителем и пил материнское молоко, я уже был чемпионом Великобритании в супертяжелом весе. Я уверен, что размажу его за четыре раунда. Потому что "Цыганский король" так сказал", - написал Фьюри у себя в Instagram-сторис.

instagram.com/tysonfury

В ночь на 21 августа 2022 года Усик раздельным решением судей победил Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Фьюри в ночь на 24 апреля 2022 года нокаутировал своего соотечественника Диллиана Вайта и сохранил титул WBC, после чего объявил о завершении карьеры.

Таким образом, в потенциальном поединке между Усиком и Фьюри на кону будут стоять четыре основных пояса (WBA, WBO, IBF, WBC) и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ранее Фьюри жестко раскритиковал реванш Усик - Джошуа, назвав обоих боксеров "дерьмом". В то же время он заявил, что готов принять вызов Усика и сразиться с ним, если будет выполнено его условие.

Теперь в активе 35-летнего Усика 20 побед (13 - нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 33-летнего Фьюри 32 победы (23 - нокаутом) и одна ничья.

Добавим, что WBC дал Фьюри время до пятницы, 26 августа, чтобы он решил четко, завершает ли карьеру, прежде чем объявить титул вакантным. В свою очередь, Тайсон поставил ультиматум по поводу объединительного боя с Усиком.

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