Размер против скорости: Ломаченко сделал прогноз на бой Джошуа - Усик

Василий верит в победу своего соотечественника.

Звездный украинский боксер Василий Ломаченко, который недавно вернулся в ринг победой над японцем Масайоши Накатани, оценил шансы своего близкого друга и соотечественника Александра Усика в поединке против британского чемпиона по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

В интервью Sky Sports Boxing Василий выразил уверенность в том, что Усику под силу побить Джошуа, хотя этот бой и будет непростым для обеих боксеров.

"Усик имеет очень большой шанс на победу, но это не будет легко. Джошуа тоже понимает, что ему нужно делать на ринге. Энтони разбирается в боксе, у него есть опыт. Это будет очень интересный бой. Джошуа больше, но Усик гораздо быстрее" - сказал Ломаченко.

Ранее промоутер британского чемпиона Эдди Хирн сообщил, что бой Джошуа - Усик состоится 25 сентября в Лондоне на футбольном стадионе "Тоттенхэма".

Усик является обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет Джошуа. Эй Джей должен был защищать титул в бою с Александром, однако отложил поединок с украинцем, чтобы подраться со своим соотечественником Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Бой между британскими чемпионами наметили на 14 августа в Саудовской Аравии. Однако суд обязал Фьюри провести третий поединок с американцем Деонтеем Уайлдером. Позже WBO анонсировала титульный поединок между Джошуа и Усиком.

Усик в последнем поединке победил Дерека Чисору и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе.

и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе. На счету 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) в профессионалах при одном поражении. В последнем бою в декабре прошлого года он нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Усик видеозвонком поздравил Ломаченко с феерической победой над Накатани.

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