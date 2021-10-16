Разминка перед "Барселоной": "Динамо" разгромно закамбэчило во Львове и вернулось на вершину УПЛ

Разминка перед "Барселоной": "Динамо" разгромно закамбэчило во Львове и вернулось на вершину УПЛ

Подопечные Луческу пропустили первыми, но быстро исправили ситуацию в свою пользу.

Киевское "Динамо" крупно победило ПФК "Львов" в поединке 11-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча на "Арене Львов" завершилась в пользу гостей - 4:1.

На 35-й минуте "бело-синие" неожиданно оказались в роли команды, которая догоняет. Рефери матча Екатерина Монзуль после просмотра видеоповтора (VAR) назначил пенальти в ворота киевлян за игру рукой Виталия Миколенко в собственной штрафной. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Фране Чиряк, разведя мяч и Георгия Бущана по разным углам.

Подопечным Мирчи Луческу очень быстро удалось не только сравнять счет, но и выйти вперед. На 38-й минуте Виталий Буяльский получил красивую передачу от Миколенко, вошел в штрафную и расстрелял голкипера.

А в компенсированное к первому тайму время Виктор Цыганков убежал от обороны хозяев и эффектно поразил ближнюю "девятку".

Отметим, что форвард киевлян Владислав Супряга еще до перерыва был заменен на Дениса Гармаша - таким образом Луческу показал свое недовольство его действиями на футбольном поле.

Во втором тайме Гармаш сполна оправдал доверие румынского тренера. На 58-й минуте Денис увеличил преимущество "бело-синих" после паса от Цыганкова, а на 84-й минуте забил во второй раз и оформил дубль - 4:1.

"Динамо" (29 очков) вернуло себе первую строчку в турнирной таблице УПЛ, на которую вчера временно выбрался "Шахтер", уничтожив "Зарю" . Киевляне по-прежнему опережают "горняков" на 3 балла.

. Киевляне по-прежнему опережают "горняков" на 3 балла. "Львов", имея 6 пунктов в своем активе, находится на 13-м месте.

В следующем матче киевляне уже 20 октября сразятся с "Барселоной" на "Камп Ноу" в Лиге чемпионов, а затем 24 октября примут "Днепр-1" во внутреннем первенстве. "Львов" 23 октября в Одессе сыграет поединок УПЛ против "Черноморца".

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