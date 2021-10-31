Разминка перед еврокубком: "Заря" разбила на выезде "Металлист 1925" и взобралась на третье место УПЛ

Разминка перед еврокубком: "Заря" разбила на выезде "Металлист 1925" и взобралась на третье место УПЛ

Прервалась четырехматчевая выигрышная серия харьковчан.

Луганская "Заря" в рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги одержала на выезде волевую победу против харьковского " Металлиста 1925 " со счетом 6:1 .

Отметим, что зрители увидели первый забитый мяч в этой встрече уже на шестой минуте противостояния — Андрей Ременюк после передачи от партнера по команде без проблем перекинул голкипера соперника и открыл, таким образом, счет в этой дуэли.

Впрочем, уже через три минуты гости сумели восстановить паритет — Аллахяр Саядманеш после неуверенной игры вратаря харьковчан сделал счет ничейным.

На 38 минуте подопечные Виктора Скрипника впервые вышли вперед в этой дуэли – Александр Гладкий после передачи с правого фланга от Шахаба Зейхеди вколотил игровой снаряд точно по назначению.

Закрепили успех футболисты "Зари" на 55 минуте – Саядманеш после стеночки с Гладким на силу пробил под перекладину. Вратарь "Металлиста 1925" оказался бессилен перед таким ударом иранского форварда, который оформил дубль в этом матче.

Значительно сложнее хотя бы сравнять счет в противостоянии игрокам хозяев стало на 66 минуте – Михаил Шершень получил от главного арбитра второе предупреждение, которое автоматически превратилось в удаление.

Избиение команды Валерия Кривенцова продолжилось на 71 минуте — Гладкий воспользовался ошибкой оппонента и мощным выстрелом пробил бедного вратаря "Металлиста 1925". На 77 минуте счет на табло уже был 1:5 – Реймонд Овусу, который 20 секунд назад вышел на поле со скамейки для запасных, метров с 15 поразил точно в ворота. Окончательную точку в противостоянии на второй компенсированной к основному времени минуте поставил также вышедший на замену Ахмед Алибеков,.

"Заря" благодаря этой победе набрала 26 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице;

"Металлист 1925", имевший четырехматчевую выигрышную серию в рамках внутреннего первенства, остался с 19 баллами на восьмой позиции.

Добавим, что уже 4 ноября "Заря" проведет поединок 4-го тура групповой стадии Лиги конференций. В Запорожье команда Скрипника примет болгарский ЦСКА (София). Эта игра начнется в 19:45 по киевскому времени.

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