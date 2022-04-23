Разминка перед "Реалом": Зинченко ассистом помог "Манчестер Сити" уничтожить аутсайдера АПЛ (видео)

"Манчестер Сити" на своем поле разбил "Уотфорд" (5:1) в матче 34-го тура английской Премьер-лиги.

Украинский защитник "горожан" Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь поединок. На 4-й минуте он отдал голевую передачу на Габриэла Жезуса.

Для Зинченко ассист в матче против "Уотфорда" стал вторым в нынешнем сезоне АПЛ и юбилейным - десятым - в целом за все время выступлений в составе "Ман Сити".

До этого последний раз Саша отмечался результативным действием в декабре прошлого года, когда сделал голевую передачу в матче против "Ньюкасла".

Ассист Зинченко положил начало разгромной победе команды Хосепа Гвардиолы над "шершнями". Героем встречи стал бразильский форвард Жезус, забивший четыре гола. Еще один мяч в ворота соперников отправил Родри. Гости смогли ответить лишь точным ударом Хассана Камара - 5:1.

Видео ассиста Зинченко

Here's that lung busting recovery от Zinchenko



Perfectly timed to prevent Sarr from having a shot when through 1 on 1



City сейчас 2-1 вверх после другого хорошо работали лад scored by Jesus but Kamala ha just pulled one back for Watford! pic.twitter.com/KtDGr6UmL8 — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) 23 апреля 2022

Благодаря этой победе "горожане" (80 очков) укрепили лидерство в турнирной таблице АПЛ. Команда Гвардиолы на 4 пункта опережает Ливерпуль, который имеет игру в запасе. "Уотфорд" идет на предпоследней, 19-й позиции, с 22 баллами в своем активе.

Уже во вторник, 26 апреля, "Манчестер Сити" примет мадридский "Реал" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Основной левый защитник "горожан" Жуан Канселу будет пропускать поединок из-за дисквалификации, поэтому у Зинченко есть хорошие шансы снова выйти на поле с первых минут.

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