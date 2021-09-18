Разминка перед Суперкубком: "Шахтер" с дублем юного таланта уничтожил "Мариуполь" в Ковалевке

Разминка перед Суперкубком: "Шахтер" с дублем юного таланта уничтожил "Мариуполь" в Ковалевке

Команда Роберто Де Дзерби реабилитировалась перед собственными болельщиками за поражение от "Шерифа" в Лиге чемпионов.

"Шахтер" в матче 8-го тура украинской Премьер-лиги разгромил "Мариуполь" со счетом 5:0. Из-за ремонтных работ на стадионе в Мариуполе домашняя для приазовцев встреча состоялась в Ковалевке.

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"Горняки" вышли вперед на 18-й минуте, когда Даниил Сикан расстрелял ворота соперников после отскока. А уже через две минуты "Шахтер" забил второй гол - Михаил Мудрик замкнул прострел Ефима Конопля.

Во втором тайме подопечные Роберто Де Дзерби еще трижды поразили ворота соперника. На 53-й минуте Тете забил головой после навеса Конопли. А потом на замену появился 19-летний Георгий Судаков и оформил дубль, отличившись на 77-й и 80-й минутах.

Добавим, что для "Шахтера" это был первый матч после неудачного старта в групповом этапе Лиги чемпионов - подопечные Де Дзерби на выезде сенсационно проиграли "Шерифу" Юрия Вернидуба.

"Шахтер" (19 очков) сравнялся с "Динамо" на вершине турнирной таблицы УПЛ. "Бело-синие" сегодня в 19:30 сыграют с "Александрией". "Мариуполь" (4 очка) занимает предпоследнюю позицию.

В среду, 22 сентября, "Шахтер" сойдется с "Динамо" в матче за Суперкубок Украины. "Мариуполь" в тот же день сыграет против "Волыни" в Кубке Украины.

В 9-м туре УПЛ "горняки" 25 сентября примут "Верес", а приазовцы в тот же день приедут в гости к "Александрии".

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