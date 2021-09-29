Разобрали на части: "Динамо" уничтожило "Баварию" в юношеской Лиге чемпионов

Разобрали на части: "Динамо" уничтожило "Баварию" в юношеской Лиге чемпионов

Киевляне забили четыре "сухих" мяча в ворота мюнхенцев.

Киевское "Динамо" разгромило "Баварию" в поединке 2-го тура Юношеской лиги УЕФА, которую еще называют юношеской Лигой чемпионов. Матч в Мюнхене завершился победой украинской команды со счетом 4:0.

Голами за "бело-синих" отличились Самба Диалло (33 минута, 57'), Назар Волошин (59') и Илья Скрипник (85').

В параллельном матче юношеская команда "Бенфики" разгромила "Барселону" - 4:0.

После двух туров "Динамо" с 6 очками возглавляет свою группу, "Бенфика" (3) - вторая, "Барселона" (3) - третья, "Бавария" (0) - последняя.

Напомним, взрослые команды "Баварии" и "Динамо" начнут свой матч Лиги чемпионов 29 сентября в 22:00 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию поединка.

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