"Разорвал штаны девушки в клочья": таланта "Аякса" обвиняют в изнасиловании

18-летняя пострадавшая подала заявление в полицию.

Полузащитника академии "Аякса" Дони Вармердама обвиняют в изнасиловании, сообщил журналист Деннис Схоутен.

Инцидент произошел полгода назад, когда жертве было 18 лет. Она сообщила о случившемся в полицию 10 февраля.

"Девушка рассказала мне, что шесть месяцев назад он изнасиловал ее на вечеринке. Она уже сообщила полицию, а также подала ходатайство о вызове в суд, чтобы подать отчет с фактами. Полгода назад она была на вечеринке в Уорхауте, где футболист также присутствовал. Там они поцеловались, после чего он потащил ее вверх. Он хотел больше, чем поцелуи, хотя она ясно сказала, что не хочет. Но он разорвал штаны девушки в клочья. Я видел фотографии. Потом он заставил ее заняться с ним сексом", – рассказал Схоутен на шоу Roddel Talk, передает O Jogo.

20-летний Вармердам – питомец молодежной академии "Аякса". Опорный полузащитник еще не дебютировал за первую команду, но провел 40 матчей за дубль.

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