Разозлился не на шутку: тренер "Аталанты" накричал на арбитра, отменившего гол Малиновского

Разозлился не на шутку: тренер "Аталанты" накричал на арбитра, отменившего гол Малиновского

Гасперини получил красную за то, что назвал судью безумцем.

В рамках 26-го тура итальянской Серии А "Аталанта" на выезде проиграла "Фиорентине" - 1:0 .

На 61-й минуте встречи гол забил 28-летний украинский хавбек "бергамасков" Руслан Малиновский, но его отменили из-за офсайда у Хатебура. Арбитр не принял во внимание тот факт, что Хатебур не являлся активным участником эпизода.

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини разозлился, когда узнал причину, по которой был отменен гол.

По информации DAZN, он крикнул арбитру: "Ты сумасшедший". После этого тренер был удалён.

По завершению матча ни главный тренер, ни игроки не явились на послематчевой пресс-конференции.

Аталанта не может выиграть 5 матчей подряд у Серии A. "Бергамаски" с 44 очками занимают пятое место. От "Ювентуса", у которого 47 очков и сыграл на один поединок больше, команда Малиновского отстает на три балла.

"Фиорентина" (42 пункта) поднялась на седьмое место.

В следующем туре "Аталанта" 28 февраля на своем поле сыграет с "Сампдорией", а Фиорентина 26 февраля на выезде встретится с "Сассуоло".

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