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Разрядил пушку: украинский боксер эффектно нокаутировал румына мощнейшим ударом в челюсть (видео)

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Разрядил пушку: украинский боксер эффектно нокаутировал румына мощнейшим ударом в челюсть (видео)

Скріншот відео

Для нашего боксера это был всего второй бой в карьере.

Украинский боксер Ярослав Михалушко одержал эффектную победу над румыном Марином Макарие в поединке, который проходил в Киеве в минувшие выходные.

Перспективный 20-летний средневес не испытал проблем в бою, отправив соперника в тяжелый нокаут уже во втором раунде. Ярослав попал Марину мощнейшим левым в челюсть, после которого тот завалился на настил ринга и уже не смог продолжить поединок.

  • Для Михалушко это был второй бой в карьере и вторая победа.
  • Макарие тоже проводил второй поединок на профессиональном ринге. Первый он также проиграл.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, непобежденный украинский боксер отправил итальянца в тяжелый нокаут.

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