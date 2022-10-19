Разрядил пушку: украинский футболист забил победный гол на последних секундах в Кубке Польши (видео)

Владислав Кочергин эффектным ударом вывел свою команду в 1/8 финала национального кубка.
Украинский полузащитник "Ракува" Владислав Кочергин стал героем матча 1/16 финала Кубка Польши против "Заглембе".
Экс-игрок днепровского "Днепра" и луганской "Зари" вырвал для своей команды победу на пятой компенсированной ко второму тайма минуте. Мощным ударом из-за пределов штрафной Кочергин отправил мяч точно в угол ворот соперника.
Поединок завершился минимальной победой команды украинца - 0:1.
Таким образом, "Ракув" пробился в 1/8 финала Кубка Польши. Следующий соперник команды Кочергина станет известен после жеребьевки.
- В активе 26-летнего украинского хавбека 21 матч в текущем сезоне, пять голов и одна результативная передача.
- В чемпионате Польши команда Кочергина лидирует в турнирной таблице, набрав 29 очков после 13 туров.
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