Разрыв Икарди и Ванды Нары: СМИ рассекретили имя соблазнительной любовницы звездного футболиста (фото)

Детали громкого любовного скандала.

16 октября стало известно, что одна из самых эпатажных пар мирового футбола близка к разводу. Жена нападающего французского ПСЖ Мауро Икарди Ванда Нара у себя в Instagram обвинила мужа в супружеской измене.

По информации ряда СМИ, среди которых и авторитетное издание La Gazzetta dello Sport, причиной расставания Мауро и Ванды является аргентинская модель, актриса и певица Евгения Суарес. Красавица более известна под псевдонимом "Чайна".

Суарес тесно связана с восточной культурой - ее бабушка по материнской линии имеет японское происхождение, а часть семьи до сих пор живет в Японии.

Разрушать семьи для Евгении не в новинку. В 2015 году она попала в подобную историю в Аргентине, когда стала причиной расставания актера Бенджамина Викуньи с моделью Каролиной Ардохайн, которые находились в отношениях 10 лет и имели четверо детей.

Чайна и Викунья разошлись в августе этого года, у них есть две общих ребенка. До этого Суарес встречалась с актером Николасом Кабре, которому также родила дочь.

До прошлой ночи 34-летняя Ванда была подписана на 29-летнюю Суарес, а затем отписалась и удалила последний комментарий на ее странице.

В Instagram Суарес имеет больше 5 миллионов подписчиков. Она регулярно радует поклонников яркими фото с работы и отдыха.

instagram.com/sangrejaponesa

instagram.com/sangrejaponesa

instagram.com/sangrejaponesa

instagram.com/sangrejaponesa

instagram.com/sangrejaponesa

instagram.com/sangrejaponesa

instagram.com/sangrejaponesa

instagram.com/sangrejaponesa

instagram.com/sangrejaponesa

Добавим, что Икарди пропустил утреннюю тренировку ПСЖ 17 октября. По информации L'Equipe, на него сильно повлияло обвинение со стороны жены в измене. Сама Ванда Нара в тот же день покинула Париж вместе с детьми.

Нара и Икарди поженились 27 мая 2014 года. Ванда ушла к Мауро от другого футболиста - Макси Лопеса .

. От первого брака у экс-модели осталось трое сыновей. Нынешнему мужу Нара родила двух дочерей.

В 2015 году Икарди уволил своего агента, функции которого после этого стала выполнять его жена.

instagram.com/wanda_icardi

instagram.com/wanda_icardi

instagram.com/wanda_icardi

instagram.com/wanda_icardi

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